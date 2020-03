Англия Чеферин предлага спирането на Купата на лигата в Англия 06 март 2020 | 13:13 - Обновена Прочетена 441 0



На фона на предложението за разширяване на формата на Шампионска лига, графикът на отборите в Англия би станал още по-тежък. “Купата на лигата във Франция вече я няма. Остана само Англия” заяви пред The Times Александър Чеферин. “Смятам, че всички знаят, че ще е по-добре, ако не се играе. Проблемът е, че чрез тази купа се финансират много от по-малките неравностойни клубове, така че разбирам. Англичаните си падат традиционалисти и обичат нещата да са си така, както са били от години” допълва още той. През тази година Манчестър Сити спечели трофея от Купата на лигата, като на финала победи Астън Вила с 2:1. По този начин “гражданите” вдигнаха своята пета купа от този турнир за последните 7 години и общо седма в цялата си история във втория по сила клубен турнир на Англия, изоставайки само от Ливърпул , който има 8 отличия. 60 years, 23 winners.



Retweet if your team features!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/4M6MM1Bqsy — Carabao Cup (@Carabao_Cup) March 1, 2020 Георги Чернев Президентът на УЕФА Александър Чеферин смята, че Футболната асоциация в Англия трябва да преустанови съществуването на Купата на лигата, като това би било решение за прекалено натоварения график на клубовете. Той е съобщил пред The Times, че ако това си случи, то “ би било по-добре за всички”. Чеферин е изразил мнение, че Купата на футболната асоциация трябва да се завърне към традиционното си издание от сезон 1960/1961 и да стане единствената купа в страната. 0



