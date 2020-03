НБА Дион Уейтърс се договори с ЛА Лейкърс 06 март 2020 | 12:53 - Обновена Прочетена 247 0



копирано

Ръководството на ЛА Лейкърс е постигнало споразумение със свободния агент Дион Уейтърс, съобщава журналистът Шамс Чарания от The Athletic. Сделката ще задържи гарда до края на сезона с екипа на “езерняците”, които освободиха Трой Дениълс, за да имат място в състава. Dion Waiters has agreed to a deal with the Lakers for the remainder of the season, per @ShamsCharania



From B/R x @AmericanExpress pic.twitter.com/PouIb6JJVa — Bleacher Report (@BleacherReport) 5 март 2020 г. Настоящият сезон не е никак розов за Уейтърс. 28-годишният стрелец наруши три пъти правилника за добро поведение, докато бе с екипа на Маями Хийт. Последва трансфер в Мемфис, където ръководството не пожела да го задържи и така играчът остана без отбор. Уейтърс вкарва средно по 13.2 точки при 41% стрелба от полето за 412 мача досега в кариерата си в НБА. Настоящият сезон не е никак розов за Уейтърс. 28-годишният стрелец наруши три пъти правилника за добро поведение, докато бе с екипа на Маями Хийт. Последва трансфер в Мемфис, където ръководството не пожела да го задържи и така играчът остана без отбор. Уейтърс вкарва средно по 13.2 точки при 41% стрелба от полето за 412 мача досега в кариерата си в НБА.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 247

1