Солскяер и Игало се засипаха с похвали след мача с Дарби

Одион Игало оправдава очакванията на Манчестър Юнайтед за силно представяне след трансфера си от Шанхай Шенхуа, заяви мениджърът на "червените дяволи" Оле Гунар Солскяер.

30-годишният нигерийски нападател намали заплатата си, за да премине като преотстъпен на "Олд Трафорд" до края на сезона. Игало се разписа два пъти при успеха за Юнайтед с 3:0 като гост срещу Дарби Каунти в турнира за Купата на Футболната асоциация (ФА).





"Той изпълнява това, заради което беше привлечен при нас. Нещата ще се подобряват. Той ще се приспособи към стила ни и ще стане още по-ефективен. Няма съмнение в това. Има добра физика и може да задържи топката. Трудно е за всеки един централен защитник срещу него. Бързо печели терен, когато се движи с топка в крака", категоричен е Солскяер.

В следващия кръг в турнира за Купата на ФА Манчестър Юнайтед ще гостува на Норич. В неделя "червените дяволи" ще се изправят срещу шампиона от 2019 година Манчестър Сити на “Олд Трафорд” от 18:30.

Ighalo: “He [Solskjaer] worked hard to bring me here, and I have to pay him back with my hard work. […] I'm happy I'm learning from a great manager and a great striker. #muzone [@JanAageFjortoft]



pic.twitter.com/QbCcpBAAMF