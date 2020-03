Висшата лига забрани ръкостисканията преди началото на всеки мач

Заради ситуацията с коронавируса се очаква и контролата между Англия и Италия на 27 март да бъде отменена, предвид факта, че Италия е най-засегнатата страна в Европа. Напомняме също, че двубоят между същите две държави от Турнира на шестте нации вече бе отменен по-рано тази седмица.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice



Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX