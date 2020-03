Филаделфия се справи със Сакраменто

Тимът на Филаделфия постигна убедителен успех над Сакраменто със 125:108 (32:30, 31:23, 33:27, 29:28) като гост, прекъсвайки серията си от две поредни поражения. Сиксърс, които трябва да се справят без наличието на контузените Бен Симънс и Джоел Ембийд, записаха 10-ата си победа като гост и общо 38-а в редовния сезон на НБА.

Мачът предложи равностойно начало, като след първите 12 минути резултатът бе 32:30 за Филаделфия. Гостите първи стигнаха до двуцифрен аванс в двубоя, водейки на почивката със 63:53. “Кралете” раздразниха Сиксърс с тройка на Харисън Барнс за 78:84, но оттам нататък интригата постепенно се изпаряваше след серия от 12:0 за Филаделфия и 16 точки разлика в края на третия период - 96:80. Нова успешна стрелба на Барнс позволи на Кингс да се върнат на 6 точки изоставане, но кошове на Тобайъс Харис и Ал Хорфърд приключиха всичко интересно в мача - 125:108.

