ЛА Клипърс се възползва от пропуските на Хюстън

Лос Анджелис Клипърс не се затрудни със съпротивата на Хюстън, постигайки лесен успех на вражеска територия в “Тойота Сентър” със 120:105 (33:23, 34:21, 23:21, 30:40). Победата е шеста поредна за Клипърс, които държат второто място на запад с баланс 43 победи и 19 загуби. Мерникът на Хардън и компания бягаше през целия мач, като пропуснаха цели 35 тройки - 7/42.

Играчите на Док Ривърс взеха убедителна преднина още в първите 12 минути на мача - 33:23, а до полувремето вече водеха с 23 точки при 67:44. Проблемите от тройката на “ракетите” продължиха и през третата четвърт, като общо за втория и третия период вкараха едва 1 тройка от 22 опита. Клипърс се възползваха от постоянните пропуски на Хюстън и задържаха преднината си - 120:105.

