Стеф Къри се завърна, но Торонто надви Уориърс

Стеф Къри се завърна в игра за Голдън Стейт, но Торонто победи Уориърс със 121:113 (32:27, 30:28, 27:33, 32:25) като гост и си осигури място в плейофите на НБА. Раптърс са втори в класирането на Източната конференция с баланс 44-18 и също така са втория отбор с гарантирано място в плейофите след лидера Милуоки. Норман Пауъл бе в изключителна форма, забождайки 19 от 30-е точки на Торонто във втората част, давайки аванс от 7 точки на отбора си на голямата почивка - 62:55. Стеф Къри и Ерик Паскал обаче се разиграха в третата четвърт и “воините” стопиха аванса на Раптърс на 1 точка. Ключови стрелби на Паскал Сиакам в края на четвъртата част решиха изхода в полза на канадците - 121:113. Norman Powell career-high



Norman Powell career-high



The @Raptors win in San Francisco and clinch an #NBAPlayoffs spot behind @npowell2404's 37 PTS! #WeTheNorth pic.twitter.com/3DCSPo6uMc — NBA (@NBA) 6 март 2020 г. Къри пропусна последните 58 мача за Уориърс, но късно снощи изведе отбора си от тунела в "Чейс Сентър" и беше аплодиран бурно от публиката. Звездата на Уориърс се задържа на паркета 27 минути, в които вкара 23 точки, взе 7 борби и направи 7 асистенции, стреляйки 8/18 от полето, включително 3/12 от тройката "Все едно ми е първи ден обратно в училище. Нужно ми е време да свикна и отново да се наслаждавам на баскетбола", каза той след мача. Steph RETURNS @StephenCurry30 puts up 23 PTS, 7 REB, 7 AST in his return to action for the @warriors! #DubNation pic.twitter.com/347BRqlTXu — NBA (@NBA) 6 март 2020 г. Норман Пауъл записа личен рекорд в кариерата си с 37 точки за Торонто, който спечели повторението от миналогодишните финали в НБА. Кайл Лаури добави "дабъл-дабъл" 26 точки и 10 асистенции, Паскал Сиакам отбеляза 17 за Раптърс, а Серж Ибака завърши с 13 точки и 13 борби Деймиън Лий вкара 23 точки за калифорнийците, Андрю Уигинс се отчете с 21 точки и 10 борби а Маркис Крис и Ерик Паскал добавиха съответно по 17 и 16 точки. 0



