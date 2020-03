40-годишен вратар поднови кариерата си

Бившият национален вратар на САЩ Тим Хауърд взе решение да поднови кариерата си, чийто край обяви през октомври м.г. 40-годишният Хауърд, който е познат в Европа с престоя си в Евертън (2007-2016 година) ще пази за втородивизионния американски ФК Мемфис 901, чийто съсобственик е от основаването му през 2018 година.

