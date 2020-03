Разкриха подробности около задържането на Роналдиньо

След това при кацането си на летището в Асунсион бившият играч на Барселона и Милан и брат му са получили фалшиви парагвайски паспорти като “подарък” от хора, които са ги били поканили в страната на презентацията на книга. Самото предаване на фалшивите документи е станало преди митническата проверка, след което двамата бразилци са влезли в страната с тях. Служителите не са констатирали нищо нередно и гостите се отправили на почивка в Resort Yacht & Golf Club Paraguayo на 30 км от столицата.

На по-късен етап обаче властите стигнали до измамата и вчера са арестували Рони и брат му. Оказва се, че въпросните документи били с номера, които според онлайн системата са изтекли през януари.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.



The passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but suggests that he’s a Paraguayan citizen. pic.twitter.com/S7uoUgJLPg