Дейна Уайт хвали Пьотър Ян

Президентът на UFC Дейна Уайт скъса от похвали руската ММА звезда в категория петел Пьотър Ян. Дребничкият здравеняк спечели всичките си шест мача за организацията. За последно той нокаутира с впечатляващ хайкик легендата Юрая Фейбър.

.@PetrYanUFC agrees to face all the top bantamweight opponents, including Aljamain @funkmasterMMA Sterling, @MMARLONMORAES and Cory Sandhagen @cors_life in the main event fight of the upcoming #UFCKazakhstan



