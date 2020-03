Волков има нов съперник, но крие името му

View this post on Instagram

Друзья, хорошие новости! Намечается большой бой! Имя соперника, дату и место смогу анонсировать после подписания контракта, но я уверен, что вам понравится! Как вы думаете, кто это может быть? #ufc #ufcrussia #бой #скоробой

