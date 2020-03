Мъри се прицели в завръщане в Маями

Носителят на 3 титли от “Големия шлем” и бивш световен номер 1 Анди Мъри обяви, че се стреми да се завърне на корта за “Мастърс”-а в Маями, след като все още не е изиграл нито един двубой през 2020 година. Проблемите му в бедрото се възобновиха в края на миналия сезон, след като вече бе осъществил успешен “ренесанс” на двойки и сингъл и дори спечели титли - в тандем с Фелисиано Лопес в “Куинс” и в Антверпен.

