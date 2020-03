Ман Юнайтед удължи договора на играч с един мач през сезона

Манчестър Юнайтед продължи договора на третия вратар Ли Грант. Новото споразумение с 37-годишния страж е до края на сезон 2020/21, съобщиха от клуба. В момента Грант лекува контузия и се надява да бъде готов за игра преди края на тази кампания.

"I'm just looking forward to being part of next year and part of watching the football club grow and move forward."



Lee Grant is excited about the future with United! #MUFC