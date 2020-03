Спрягат канадски голаджия за заместник на Обамеянг

Английският Арсенал е насочил вниманието си към 20-годишния нападател на Гент Джонатан Дейвид, съобщава Goal.com, защото се очаква през лятото “артилеристите” да се разделят с някой от двамата си топ нападатели - Пиер-Емерик Обамеянг или Александре Лаказет. Габонският футболист влиза в последната година от договора си и е малко вероятно да остане, ако Арсенал не играе в Шампионска лига догодина.









Дейвид от своя страна продължава да впечатлява с изявите си в Белгия, като е отбелязал 23 гола в 39 мача за Гент през този сезон. Манчестър Юнайтед, Челси и Лестър вече са проявили интерес към младия канадец, който няма откупна клауза в договора си, но се очаква, че сума от около 17,5 милиона лири би била достатъчна за правата му. Дали Арсенал ще засилят интереса си към канадския нападател, зависи от това, дали Обамеянг и Лаказет ще останат в отбора.

Jonathan David recent form for @KAAGent:



vs Mouscron

vs Genk

vs Mechelen

vs Anderlecht

vs Eupen

vs Roma

vs St. Truiden

vs Roma



20 years of age. One of the most talented strikers in Europe. pic.twitter.com/SfvGRD8Lvi