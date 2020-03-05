Септември (София)

Литекс 1:0 Септември (София)

последен:
29.02.2020

Септември (София) - Черноморец (Балчик)

следващ:
07.03.2020

създаване: 1944г.
стадион: "Драгалевци"
президент: Румен Чандъров
треньор: Милен Радуканов
web: Септември (София)

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

Втора лига

Съдийски назначения за 22-ия кръг на Втора лига

05 март 2020 | 15:18 - Обновена
Прочетена 320
Съдийски назначения за 22-ия кръг на Втора лига
  • копирано
  • 1
Ясни са съдийските назначения за срещите от 22-ия кръг във Втора футболна лига:

7 март, събота 14.00 часа
ПФК Септември - ФК Черноморец Балчик
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Николай Руменов Рамунски
СН: Алексей Иванов Николов

7 март, събота 14.00 часа
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Георги Стефанов Кордев

7 март, събота 14.00 часа
ПФК Спартак Плевен - ФК Локомотив 1929
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Красимир Иванов Василев

7 март, събота 17.00 часа
ОФК Пирин ЕООД - ФК Литекс
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Владимир Йорданов Владимиров

8 март, неделя 14.00 часа
Спартак Варна - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Красимир Здравков Стойчев

9 март, понеделник 16.00 часа
ПФК Монтана 1921 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Ивайло Серьожев Лазаров

9 март, понеделник 17.30 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Хебър 1918
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Христо Тенев Недялков


Още по темата
  • копирано
  • 1
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 320

Добави коментар ›› Коментари (1)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук 

							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Втора лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Пирин уреди новите за мача с Литекс, титуляр пропуска двубоя
                
                
                  Пирин уреди новите за мача с Литекс, титуляр пропуска двубоя

                 
                
              

              

                
                  
                  Треньорът на Ботев (Гълъбово): Искахме да покажем достойнство и добра визия
                
                
                  Треньорът на Ботев (Гълъбово): Искахме да покажем достойнство и добра визия

                 
                
              

              

                
                  
                  Пирин взе английски нападател под наем и вратар от Швейцария
                
                
                  Пирин взе английски нападател под наем и вратар от Швейцария

                 
                
              

              

                
                  
                  Наумов: Мачът стана невъзможен за обръщане след червения картон
                
                
                  Наумов: Мачът стана невъзможен за обръщане след червения картон

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948 със специални фланелки на "Лаута" (снимка)
                
                
                  ЦСКА 1948 със специални фланелки на "Лаута" (снимка)

                 
                
              

              

                
                  
                  Пропадна днешната контрола на Пирин
                
                
                  Пропадна днешната контрола на Пирин

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Варна) със загуба в Разград
                
                
                  Спартак (Варна) със загуба в Разград

                 
                
              

              

                
                  
                  Собственик на пицарии е новият бос на Спартак (Вн)
                
                
                  Собственик на пицарии е новият бос на Спартак (Вн)

                 
                
              

              

                
                  
                  Треньорът на Спартак с пет заплати неустойка в договора
                
                
                  Треньорът на Спартак с пет заплати неустойка в договора

                 
                
              

              

                
                  
                  Литекс хвърли бомба! "Оранжевите" засилиха ЦСКА 1948 към efbet Лига
                
                
                  Литекс хвърли бомба! "Оранжевите" засилиха ЦСКА 1948 към efbet Лига

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Левски пребори Ботев (Пловдив) и при юношите младша
                
                
                  Левски пребори Ботев (Пловдив) и при юношите младша

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски удари Ботев (Пловдив) при 15-годишните
                
                
                  Левски удари Ботев (Пловдив) при 15-годишните

                 
                
              

              

                
                  
                  Пирин уреди новите за мача с Литекс, титуляр пропуска двубоя
                
                
                  Пирин уреди новите за мача с Литекс, титуляр пропуска двубоя

                 
                
              

              

                
                  
                  Симеон Славчев публикува ужасяваща снимка на оперирания си пръст
                
                
                  Симеон Славчев публикува ужасяваща снимка на оперирания си пръст

                 
                
              

              

                
                  
                  УЕФА: Опишете Бербатов с една дума
                
                
                  УЕФА: Опишете Бербатов с една дума

                 
                
              

              

                
                  
                  Арда призова феновете си за подкрепа
                
                
                  Арда призова феновете си за подкрепа

                 
                
              

              

                
                  
                  Десподов се възстановява по план
                
                
                  Десподов се възстановява по план

                 
                
              

              

                
                  
                  България иска екстрадиция и на собственика на Левски, обяви правосъдният министър
                
                
                  България иска екстрадиция и на собственика на Левски, обяви правосъдният министър

                 
                
              

              

                
                  
                  Антони Здравков посочи има ли фаворит на Левски - Лудогорец
                
                
                  Антони Здравков посочи има ли фаворит на Левски - Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Венци Стефанов: БСТ няма да налива пари в Левски! Ако всичко е справедливо, София ще остане с един гранд
                
                
                  Венци Стефанов: БСТ няма да налива пари в Левски! Ако всичко е справедливо, София ще остане с един гранд

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ще си върне ли върха ЦСКА 1948?
23 октомври 2019

ЦСКА 1948 изгуби първото място във Втора лига и вече е в несигурната зона на баражите. Разбира се, до края на сезона има още много мачове и абсолютно нищо не е решено. Странно е обаче как "червените" вече са зад ...









							
							
						

						
						






Иван Цачев: Каквито и проблеми да имаме, на ...
20 февруари 2020

Иван Цачев облече за втори път зелената фланелка, за да помага на отбора през настоящия сезон във Втора лига. Офанзивният халф бе част от Нефтохимик и  през Сезон 2015/2016, отново във Втора лига. Роден е през 1989 ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                  Грипна епидемия в цялата страна от 6 до 11 март, включително
                
                
                  Грипна епидемия в цялата страна от 6 до 11 март, включително

                
              

              

                
                  Двама българи в Сидни са с коронавирус?
                
                
                  Двама българи в Сидни са с коронавирус?

                
              

              

                
                  Данаил Кирилов с подробности за екстрадицията на Васил Божков от ОАЕ
                
                
                  Данаил Кирилов с подробности за екстрадицията на Васил Божков от ОАЕ

                
              

              

                
                  Ще ни връщат ли пари от сметки за осем месеца назад заради по-евтиния с 40% газ?
                
                
                  Ще ни връщат ли пари от сметки за осем месеца назад заради по-евтиния с 40% газ?

                
              

              

                
                  Цветан Цветанов: Много хора желаят нов политически проект
                
                
                  Цветан Цветанов: Много хора желаят нов политически проект

                
              

              

                
                  Хванаха управителка на фирма, взела над 370 000 лв. за нефункционираща къща за гости 
                
                
                  Хванаха управителка на фирма, взела над 370 000 лв. за нефункционираща къща за гости 

                
              

              

                
                  Турция праща спецчасти, за да попречи на 5000 мигранти да се върнат
                
                
                  Турция праща спецчасти, за да попречи на 5000 мигранти да се върнат

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •