Съдийски назначения за 22-ия кръг на Втора лига

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Втора лига
Ясни са съдийските назначения за срещите от 22-ия кръг във Втора футболна лига:
7 март, събота 14.00 часа
ПФК Септември - ФК Черноморец Балчик
ГС: Петър Григоров Григоров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Николай Руменов Рамунски
СН: Алексей Иванов Николов
7 март, събота 14.00 часа
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Георги Стефанов Кордев
7 март, събота 14.00 часа
ПФК Спартак Плевен - ФК Локомотив 1929
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Красимир Иванов Василев
7 март, събота 17.00 часа
ОФК Пирин ЕООД - ФК Литекс
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Георги Димчев Великов АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Владимир Йорданов Владимиров
8 март, неделя 14.00 часа
Спартак Варна - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Даниел Жаниев Цолов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Красимир Здравков Стойчев
9 март, понеделник 16.00 часа
ПФК Монтана 1921 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
9 март, понеделник 17.30 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Хебър 1918
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Христо Тенев Недялков
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