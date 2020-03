Бокс Двама българи вариант за съдия край ринга на Кобрата - Джошуа 05 март 2020 | 13:52 Прочетена 308 0



Както е известно, един от тримата съдии около ринга на дългоочаквания сблъсък Кубрат Пулев - Антъни Джошуа на 20 юни ще бъде българин. ANTHONY JOSHUA VS KUBRAT PULEV

HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP OF THE WORLD

JUNE 20 2020

TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM pic.twitter.com/yDNpHB8zKg — ANTHONY JOSHUA VS Kubrat Pulev Live Stream 2020 (@JoshuavsPulevtv) March 4, 2020 “Меридиан Мач” научи, че организаторите ще избират между младите ни арбитри Георги Гергов и Йордан Езекиев. Първият е предложен от Професионалния ни боксов съюз, тъй като има сертификат от Международната боксова федерация, на която Пулев е официален претендент за титлата. Езекиев пък е лицензиран съдия на Световната боксова асоциация (WBA) и е селектиран поради факта, че Джошуа ще заложи всичките си пояси на 20 юни в Лондон.

