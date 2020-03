Ивайло Гоцев посочи две предимства за Кобрата в договора с Джошуа

“Внимавай какво си пожелаваш”, закани се промоутърът на Кубрат Пулев - Ивайло Гоцев - по адрес на шампиона в тежка категория на три от четирите федерации Антъни Джошуа.

“Джошуа направи всичко възможно мачът с Кубрат да бъде в Лондон. Ние направихме компромис с избора на стадиона и това бе причината да подпишем договора за мача. Джошуа си мисли, че след като си е у дома, ще му бъде по-лесно, но се намира в голяма грешка. Мога да кажа, че му готвим Троянски кон”, каза Гоцев пред вестник “Меридиан Мач”.

AJ is coming to Tottenham Hotspur Stadium!



@anthonyfjoshua will defend his heavyweight world titles against Kubrat Pulev on Saturday 20 June. #THFC #COYS pic.twitter.com/wtuHjnXkqx