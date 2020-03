Тотнъм може да накаже Ерик Дайър

Полузащитникът на Тотнъм Ерик Дайър може да отнесе сериозно наказание, след като нахлу на трибуните на "Тотнъм Стейдиъм", за да се разправя с гневен привърженик на отбора след отпадането от Норич за Купата на Англия.

"Шпорите" отстъпиха с 2:3 при дузпите след 1:1 в редовното време, а Дайър бе сред вкаралите наказателен удар за домакините, но и това не му спести гневните нападки. Единствено намесата на стюардите по трибуните предотврати сбиване и по-сериозни последствия.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a