Лека атлетика Сали Пиърсън: Отлагането на Олимпиадата ще създаде смут сред спортистите 05 март 2020 | 13:04 - Обновена Прочетена 166 0



Според австралийката, която се отказа от атлетиката през миналата година, “целият спорт” ще бъде “под сериозно напрежение”, ако Игрите (б.а. планирани за юли-август), бъдат отложени заради коронавируса.



Министърът по олимпийските въпроси Сейко Хашимото каза в японския парламент, че съществуват опции Игрите да бъдат отложени за края на 2020 г. Беше проведена дискусия и дали е възможно Олимпиадата да се проведе на същите дати (24 юли-9 август 2021 г.).



View this post on Instagram A post shared by Sally Pearson (@sallypearson) on Mar 4, 2020 at 11:46pm PST "И двете възможности са наистина ужасни. Това наистина би вкарало смут по отношение на проблем с организацията и администрацията, спортистите ще бъдат силно разочаровани. Ако Олимпиадата бъде отложена, това ще нагнети напрежение върху целия спорт - психически и физически, не само върху атлетите", каза Пиърсън.

По-рано през годината Световната атлетика отложи планетарния форум под покрив в Нанджин за март 2021 г., когато трябва да се проведе и Европейското първенство в зала. По програма догодина има и Световно първенство на открито в Юджийн от 6 до 15 август.

