Колоездачен шеф почина на 40 години

Дългогодишният спортен директор на колоездачния отбор "Инеос" и основна фигура зад успехите на британския тим Никола Портал е починал във вторник следобяд, съобщиха от отбора. Французинът, който е на 40 години, е издъхнал внезапно в дома си в Андора.

Новината беше разпространена първоначално от "Гадзета дело Спорт", след което "Инеос" потвърдиха.

"С огромна тъга трябва да съобщим, че нашият обичан приятел и колега Нико Портал е починал внезапно в дома си", написаха от "Инеос" на страницата си.

Кариерата на Портал като професионален колоездач продължи осем години. За последно той караше за "Скай" през 2010 г., в първата година, когато британският тим влезе в световния тур. Тогава Портал прекрати кариерата си именно заради кардиологични проблеми.

От 2011 г. Портал зае ръководен пост, а от 2013 г. беше спортен директор за многоетапните състезания и трите големи обиколки. Той е най-младият спортен директор, извел отбор до триумф в Тур дьо Франс, като това се случи през 2013 г., когато Крис Фрум спечели Тура за пръв път.

Портал беше считан за една от най-важните фигури в структурата на британския отбор. Под негово ръководство бяха спечелени общо седем големи обиколки в последните седем години.

"Винаги усмихнат, винаги отзивчив. Никога няма да те забравя", написа Крис Фрум в "Туитър".

My thoughts are with Nico’s wife and children tonight. He was the kindest, happiest guy I knew and always lived life to the fullest. Rest In Peace Nico pic.twitter.com/vfYF9slMQ3