Поредица от грешки на “звездашите” подариха триумфа на Фенербахче

Турският гранд Фенербахче успя да вземе трудна, но сладка победа при домакинството си на Цървена Звезда с крайното 66:63 (22:20, 19:17, 10:14, 15:12). “Фенерите” използваха поредицата от грешни отигравания на съперника си в ключовите минути на мача, за да вземат важната победа, която ги оставя на седмо място с баланс 13 победи и 14 загуби. Звезда остават 15-и с 10 победи и 16 загуби.

Фенербахче не се поколеба да вземе ранен аванс в мача, започвайки го със серия от 10:2. “Звездашите” отвърнаха с 6 точки на Марко Ягодич-Куриджа, а тройка на Кевин Пънтър секунда преди края на частта сложи точка на първите 10 минути - 22:20 за Фенербахче.

Двубоят продължи да се развива равностойно и през втората четвърт. Де Коло и Датоме отвориха разликата до 7 точки в полза на “фенерите” в края на частта, а три успешни наказателни на Били Бейрън оформиха резултата на голямата почивка - 41:37 за Фенербахче.

Серия от 6:0 в началото на третата част даде първата преднина в мача за сърбите - 43:41 и 7:17 на часовника. Лоренцо Браун продължи да тормози Фенербахче, като наниза 8 от 14-е точки в частта за своите. Кош на Малкълм Томас за домакините 20 секунди преди края на периода бе последен в частта - 51:51 след три части игра.

Де Коло и Весели дадоха 4-точкова преднина на домакините при оставащи 5:40 до края на мача, но тройка на Пънтър и успешна стрелба за две точки на страхотния до момента Браун върнаха актива на Звезда - 61:60 и 5 оставащи минути. Двата отбора продължиха играта на “котка и мишка” и постоянно си разменяха водачеството, но ключови грешки в три последователни нападения на “звездашите” позволиха на Фенербахче да се измъкне на 3 точки разлика след успешна стрелба на Никола Калинич - 66:63 с оставащи 40 секунди до края на мача. Четвърта поредна грешка в нападение за Звезда и пропуск на Стратос Перпероглу от тройката подариха победата на домакините - 66:63.

