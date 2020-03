НБА Машината за тройки Бъди Хийлд счупи рекорд на Деймиън Лилард 04 март 2020 | 21:16 Прочетена 362 0



Buddy Hield now has the most made 3s by any player in his first four seasons with 830, passing Damian Lillard, who had 828 in his first four seasons. — Jason Jones (@mr_jasonjones) March 4, 2020 Този сезон Бъди Хийлд има по 19,9 точки средно на мач, а миналия месец спечели конкурса за стрелба от тройката по време на All Star уикенда в Чикаго. Бахамският стрелец Бъди Хийлд счупи рекорда за най-много реализирани тройки от един играч в НБА в първите му 4 сезона. Играещият в НБА от 2016 година гард отбеляза 4 тройки при победата на Сакраменто Кингс със 133:126 срещу Вашингтон Уизардс и така вече има 830 точни стрелби от зоната за три точки в кариерата си. По този начин той измести от първото място в тази любопитна класация звездата на Портланд Трейблейзърс Деймиън Лилард, който е с 828 в първите си 4 сезона.Този сезон Бъди Хийлд има по 19,9 точки средно на мач, а миналия месец спечели конкурса за стрелба от тройката по време на All Star уикенда в Чикаго. 0



