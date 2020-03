От Атлетик се произнесоха: Игуаин не е баск

Спортният директор на Атлетик Билбао Рафа Алкорта коментира появилите се вчера слухове, че нападателят на Ювентус Гонсало Игуаин отговаря на изискванията на клубната политика по привличането на играчи и затова може да му бъде предложен договор от страна на баските.

“За да подпишеш с нас, трябва да си роден или израснал тук. Ако не попадаш в тези категории, то всичко останало няма значение. Не знам дали някой ден въпросните правила ще бъдат изменени, но в момента те са такива, каквито са”, заяви Алкорта пред Onda Cero.

