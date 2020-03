НБА Тим Дънкан вече има победа и като треньор 04 март 2020 | 20:00 Прочетена 264 0



Легендата Тим Дънкан записа първа победа като старши треньор. Това се случи при успеха на Сан Антонио Спърс със 104:103 срещу Шарлот Хорнетс. Дънкан бе в ролята на старши треньор, тъй като легендарният специалист Грег Попович не бе на скамейката поради лични причини. I'm just laughing because me and Tim Duncan have the same hair right now. https://t.co/bDaAAQ8kVc — obi, probably (@ObioDaEsio) March 4, 2020 След края на срещата в Шарлот Дънкан скромно заяви, че останалите асистенти на Попович - Беки Хемън, Уил Харди и Мич Джонсън всъщност са свършили основната работа. RT tracksmackdawn: RT SportsCenter: Tim Duncan got his first win as a head coach after stepping in for Coach Pop with the Spurs pic.twitter.com/fiJRSMeDbC — Gameday Media Inc (@GamedayMediaInc) March 4, 2020 “Поп ще се завърне и аз с радост ще му отстъпя юздите. Мич ни подготви за мача, Беки и Уил вземаха всички решения, а аз бях този, който стоеше прав и викаше на хората. Това беше съвместно усилие, всеки от нас можеше да бъде на моето място”, сподели Дънкан.

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

