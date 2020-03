Финикс загуби Убре-младши за месец

Крилото на Финикс Кели Убре-младши ще отсъства от паркета най-малко 4 седмици. 24-годишният играч се подложи на артроскопия на дясното коляно, след като скъса менискуса си преди седмица, след гостуването на отбора му на Юта Джаз.

