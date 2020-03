Девин Букър показа татуировка в чест на Коби Брайънт

Звездата на Финикс Сънс Девин Букър си направи татуировка в чест на загиналия в края на януари в катастрофа с хеликоптер Коби Брайънт. Татуировката представлява надпис “Бъди легендарен”. През 2016 година баскет величието Брайънт се разписва върху маратонките на Букър и се обръща към гарда на “Слънцата” с думите: “Бъди легендарен”.

Kobe Bryant signed shoes for Devin Booker back in 2016 and told him to ‘Be Legendary’



Today, Devin Booker reveals a new ‘Be Legendary’ tattoo pic.twitter.com/57xCGFxTm3