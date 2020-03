Англия Саутгейт ще разчита на Кейн и Рашфорд за Евро 2020 04 март 2020 | 17:38 - Обновена Прочетена 262 0



Селекционерът на Англия Гарет Саутгейт изрази надежда, че Хари Кейн Маркъс Рашфорд ще имат време да се възстановят до началато Евро 2020. И двамата нападатели получиха сериозни контузии и в момента продължават лечението. "Имаме някои добри новини - Хари и Маркъс са в състоянието, което очаквахме. И двамата правят всичко, за да се възстановят. Такъв е и техният манталитет - те са отдадени напълно на футбола. Не можем да гарантираме, че възстановяването ще протече според плана, но засега и двамата се възстановяват според първоначално предвидения график", заяви Саутгейт пред The Guardian. На Евро 2020 ще играе в група с Хърватия (14 юни), Чехия (23 юни) и победителя в Лигата на нациите в дивизия C (19 юни). И трите мача ще се проведат в Лондон на стадион "Уембли". На Евро 2020 ще играе в група с Хърватия (14 юни), Чехия (23 юни) и победителя в Лигата на нациите в дивизия C (19 юни). И трите мача ще се проведат в Лондон на стадион "Уембли".

