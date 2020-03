Фиго: Лукаку може да бележи където и да е

Бившата звезда на Интер Луиш Фиго се изказа ласкаво за настоящия голмайстор на тима Ромелу Лукаку . Според него белгиецът може безпроблемно да вкарва голове във всяко едно първенство по света.

“Този сезон той е фантастичен. Щастлив е и мисля, че това си личи. Бележи доста и ако отборът е солиден, това му помага. Вярвам в техните шансове за Скудетото. Има много разлики между Серия “А” и Висшата лига, но той не ме изненадва. Когато имаш подобен нюх за голове, винаги ще вкарваш дори и ако играеш в Китай. На теория е по-трудно да се разпишеш в Италия, отколкото в Англия, защото има по-малко свободни пространства и отборите са по-силни тактически, но той върши чудесна работа”, коментира Фиго пред белгийския “Л’Авенир”.

Former #Inter winger Luis Figo praised striker Romelu Lukaku, saying the Belgian “could score anywhere”.#FCIM #MUFC https://t.co/YCWLApvAGU pic.twitter.com/a4lZjtifqt