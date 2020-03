Предложиха промяна в правилото за засада в НХЛ

Генералните мениджъри в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) гласуваха “за” по предложението за промяна в правилото за засада. Според нея вече играч ще бъде в регулярна позиция, ако някоя от кънките му е над синята линия, независимо дали е в контакт с леда.

Предложението е предоставено на състезателната комисия на НХЛ и ако тя го одобри, ще го пренесе към Борда на директорите на НХЛ, които биха могли да го вкарат в сила за следващия сезон.

