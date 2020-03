Травма в глезена вади Дерик Роуз от игра за две седмици

Гардът на Детройт Пистънс Дерик Роуз ще отсъства от паркета поне 2 седмици, съобщиха от клуба. Най-младият носител на наградата “Най-полезен играч” получи контузия в глезена на десния крак при гостуването на Пистънс на Сакраменто в понеделник сутрин. Ядрено-магнитният резонанс посочи, че Роуз е получил изкълчване в глезена втора степен, като състоянието му ще се изясни след две седмици. Очакванията са 30-годишният играч да се възстанови напълно.

