Младоците на Голдън Стейт изненадаха неприятно Денвър

Голдън Стейт Уориърс изигра един от най-силните си мачове през сезона, побеждавайки със 116:100 като гост един от претендентите за титлата в НБА Денвър Нъгетс. Шестима играчи на “воините” се отчетоха с двуцифрен актив точки.

Никола Йокич и компания излязоха напред с 9 точки на почивката, увеличавайки актива си на 15 точки рано през третата четвърт, но оттам нататък нещата за домакините се превърнаха в кошмар. Отборът на Уориърс, съставен главно от новобранци, се върна в мача и дори взе преднината след две тройки на Джордан Пул в края на третия период. До края на мача гостите не изпуснаха преднината си и записаха 14-ата си победа за сезона в НБА - 116:100.

Andrew Wiggins (22 PTS, 10 AST) tallies a double-double as the @warriors win in Denver.



Eric Paschall: 22 PTS

Jordan Poole: 15 PTS, 6 AST, 4 3PM pic.twitter.com/ULjZ4fqJ7i