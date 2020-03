Пета поредна победа за ЛА Клипърс

Тимът на Лос Анджелис Клипърс надви безпроблемно Оклахома Сити Тъндър като гост със 109:94, записвайки петата си поредна победа в НБА. Момчетата на Док Ривърс доминираха от началото на мача, нанасяйки второ поредно поражение на Оклахома.

Клипърс взеха ранен аванс и поведоха с 11 точки в края на първата четвърт - 38:27. Добри изяви на Крис Пол и Шей Гилджъс-Алекзандър стопиха преднината на гостите до 1 точка, но гостите, водени от Кауай Ленърд, направиха серия от 16 безответни точки и излязоха напред 59:47 на почивката. В третата част тимът от Лос Анджелис приключи интригата в мача, повеждайки с 20 точки, а до края на мача “гръмотевиците” нямаха отговор - 109:94 за Клипърс.

Kawhi Leonard's 25 PTS power the @LAClippers to the road win.



Montrezl Harrell: 16 PTS

Dennis Schroder: 24 PTS pic.twitter.com/mCb9qF92fu