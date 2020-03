Торонто прекъсна негативната си серия с успех над Финикс

Защитаващият титлата си в НБА отбор на Торонто спечели срещу домакина Финикс със 123:114 (30:39, 31:29, 26:18, 36:28) и прекъсна серията си от три последователни поражения. Канадците наложиха темпото си през второто полувреме, след като изоставаха с двуцифрен пасив през първите 24 минути, а трима играчи записаха по над 20 точки - Сиакам, Лаури и Пауъл.

“Слънцата” отвориха 9 точки преднина в първата четвърт, която нарасна до 17 по средата на втория период. Раптърс, водени от Паскал Сиакам и Кайл Лаури, заличиха аванса на опонента си, но в четвъртата част Финикс излезе напред след успешни стрелби на Камерън Джонсън и Джевън Картър - 100:94 с оставащи 7:59 до края на мача. Пауъл и Ануноби отговориха с две последователни тройки, за да изравнят резултата по 100, а до края на мача Торонто не се поддаде и чрез ключови стрелби на Сиакам, МакКоу и Буше затвориха двубоя в своя полза - 123:114.

Pascal Siakam (33 PTS) and the @Raptors come back from 17 down to win on the road.



Kyle Lowry: 28 PTS, 6 AST

Norman Powell: 26 PTS

Chris Boucher: 19 PTS, 15 REB (career-high) pic.twitter.com/f1LByK1t49