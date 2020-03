Самелвуо прави Зенит (Санкт Петербург) “Дрийм тийм”, привлича Виктор Полетаев и Егор Клюка

View this post on Instagram

#ТуомасСаммелвуо #ЗенитХипоТироль В первых двух сетах соперники играли с нами на равных – и это исключительно моя вина как тренера, что я не нашел для своей команды правильных слов и аргументов. Однако затем мы прибавили и одержали очень важную и нужную победу. Теперь главная задача – отдыхать, провести день в семейном кругу. #CEVCupM

