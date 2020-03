Тенис Григор Димитров с малко точки за защитаване преди сезона на клей 04 март 2020 | 11:44 Прочетена 1179 0



копирано

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров има само 45 точки за защитаване преди началото на сезона на клей и съответно може да надгради актива си в следващите седмици. Гришо пропусна “Мастърс”-а в Индиън Уелс миналата година, тъй като още се възстановяваше от контузията в рамото, а в Маями преодоля Фелисиано Лопес във втория кръг (пропусна първия по право), след което отстъпи на Джордан Томпсън с 5:7, 5:7. Това именно бе единственият турнир, в който нашата топ ракета взе участие след Australian Open и преди началото на събитията на червени кортове. Congratulations newest ALTA members @RafaelNadal and @GrigorDimitrov ! Thank you Sandy Depa and Joyce Vance for making the honorary presentation. pic.twitter.com/JMuro1lPYz — ALTA (Official) (@ALTA_official) March 3, 2020 Този сезон на клей за Григор ще започне в Хюстън на 4 април, където той е трети поставен в основната схема (първи и втори са Кристиан Гарин и Джон Иснър), а единственото му предишно участие там е през 2011 година, когато побеждава Райнер Шютлер с 6:0, 6:2 в първи кръг, но отпада от Теймураз Габашвили с 6:7(4), 3:6. В момента Димитров е 19-и в световната ранглиста с 1850 точки и само 225 го делят от топ 16, като 16-и е Денис Шаповалов.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1179 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1