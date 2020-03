Тенис Конта премина изпитанието Клайстерс в Монтерей 04 март 2020 | 11:11 - Обновена Прочетена 130 0



36-годишната белгийка претърпя поражение с 3:6, 5:7 от поставената под номер 2 Йохана Конта (Великобритания) в първия кръг на турнира на твърди кортове в Монтерей (Мексико) с награден фонд 275 хиляди долара.



Клайстерс се завърна на корта в средата на февруари в Дубай. Тя падна в дебютния си мач, след като за последно беше играла за Откритото първенство на САЩ през септември 2012 година, от Габрине Мугуруса (Испания) с 2:6, 6:7(6).

.@JohannaKonta sets up an incredible drop shot! #ShotoftheDay | @Abierto_GNP pic.twitter.com/u3HkatGfCT — WTA (@WTA) March 4, 2020 "Някои неща бяха по-добре, но все още се нуждая от значително подобрение. Затова ми трябват още мачове. В Дубай не започнах добре, защото емоциите бяха твърде много. Тук стартирах доста по-добре, сервисът ми също вървеше. Това са две от положителните неща. В разиграванията имах някои колебания. Работя здраво, за да ги преодолея и да стана по-силна за следващите ми срещи. Амбицирана съм да се справя. Иска ми се да правя големи стъпки, но знам, че в началото трябва да се концентрирам върху малките крачки и да се подобрявам с всеки изминал ден", коментира Клайстерс.



Конта, която е 16-а в световната ранглиста, постигна първата си победа в кампанията след три поредни загуби от началото на годината.

British No.1 @JohannaKonta scored her first win of 2020 after winning a much-anticipated clash against Clijsters at @Abierto_GNP --> https://t.co/189yprFT4c pic.twitter.com/7hGmhsYAmv — WTA (@WTA) March 4, 2020 Тя имаше много силен сезон 2019 с полуфинал на "Ролан Гарос" и четвъртфинали на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ, но в последствие получи травма на коляното и не довърши кампанията.



28-годишната британка взе първия сет със серия от четири поредни гейма,а във втората част реализира единствения пробив в 12-ия гейм, за да триумфира след 85 минути игра.



