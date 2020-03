Баскетбол ЦСКА (Москва) удържа финалния натиск на Зенит 03 март 2020 | 21:04 - Обновена Прочетена 156 0



ЦСКА (Москва) постигна домакинска победа над Зенит с 86:78 (23:21, 23:22, 20:15, 20:20) в среща от 27-я кръг на редовния сезон в Евролигата. Московският тим не допусна отпускане в края на мача и задържа преднината си за победа №18 през сезона. Зенит започна мача по-уверено и направи серия 11:2 с оставащи 7:39 от първата четвърт. ЦСКА се съвзе след първоначалния шок и отвърна с 8 безответни точки, като двубоят остана завързан до края на периода, фиксиран с тройка със сирената на Майк Джеймс - 23:21 за ЦСКА Москва. Мачът продължи да бъде равностоен и през втората четвърт, като за момент ЦСКА се измъкна на 7 точки разлика след тройка на Майк Джеймс, а в края на частта резултатът сочеше 46:43 в полза на ЦСКА. .@cskabasket comes out on TOP!#GameON pic.twitter.com/AbTxncITXR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 3 март 2020 г. Домакините бяха първия отбор, който стига до над 10 точки разлика след кош на Никита Курбанов за 62:51 с 4:48, оставащи на часовника. Успешни стрелби на Тим Абромайтис и Колтън Айвърсън свалиха преднината на ЦСКА на 4, но нова тройка със сирената на Джеймс закри частта - 66:58. Домакините бяха първия отбор, който стига до над 10 точки разлика след кош на Никита Курбанов за 62:51 с 4:48, оставащи на часовника. Успешни стрелби на Тим Абромайтис и Колтън Айвърсън свалиха преднината на ЦСКА на 4, но нова тройка със сирената на Джеймс закри частта - 66:58. Играчите на Зенит на няколко пъти се опитваха да се върнат в мача, но тимът на ЦСКА бе безпогрешен и не позволи да допусне обрат - 86:78.



Майк Джеймс записа 27 точки и 5 асистенции за ЦСКА, Йоханес Фойтман добави 13 точки, Дарън Хилиард допълни с 11, а Кайл Хайнс завърши с 10 точки.



Остин Холинс бе над всички за Зенит с 28 точки, а Тим Абромайтис завърши с 13. 0



