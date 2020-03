Лион и Сент Етиен: напрежение с феновете и треньорски проблеми

“I know how to stop Ronaldo. I told my players not to foul Juventus players inside the box. I think that will be enough.”



Тази седмица Лион заплаши да съди феновете си. След като се изнервиха от ръководството на треньора Руди Гарсия и президента Жан-Мишел Олас, привържениците започнаха да публикуват в социалните мрежи снимки на двамата, обрисувани като клоуни. Лион отговори с невероятното изявление: "Клубът ще подаде жалба в съда за цялото съдържание, споделено в социалните мрежи, което може да се определи като обида, клевета, заплаха, тормоз или подбуждане към омраза или насилие".Отношенията между Лион и феновете са отровни не от скоро, но никога не се били толкова лоши. Фенклубовете от известно време отправят яростни критики към клуба. Миналия сезон, когато Бруно Хенесио бе треньор, дъщеря му бе обиждана в центъра на града, което доведе до сблъсък между наставника и феновете. Враждебността продължава и този сезон.Гарсия пое тима миналия октомври. Той трябваше да бъде безопасен избор след провала на Силвиньо, но много от феновете бяха бесни от назначението му. Изборът всъщност бе странен, след като Гарсия наскоро напусна един от големите съперници на Лион - Марсилия , след сезон, в който не успя да класира тима за евротурнирите.Лион има потенциала да прави големи мачове във важни двубой. Показа го миналата седмица при успеха си с 1:0 над Ювентус в Шампионската лига. Често обаче през този сезон отборът изглежда тромав и без идеи, точно както изглеждаше тимът на Марсилия под ръководството на Гарсия. През последните месеци особено си личи липсата на креативност в нападение, след като звездата на тима Мемфис Депай и голямото лятно попълнение Джеф Рейн-Аделайд получиха сериозни контузии през декември.Гарсия не е популярен, но не е единствената мишена на недоволството на феновете. Централният защитник Марсело редовно е критикуван от привържениците. Отношенията между двете страни стигнаха до такъв етап, че един привърженик прескочи преградите по време на двубоя между Лион и Лайпциг малко преди Коледа, за да покаже банер, на който играчът бе изобразен като магаре. Това накара Марсело да поиска да напусне клуба през януари. До някаква степен нещата се успокоиха и защитникът подобри формата си през последните седмици.Протестите на феновете избухнаха още веднъж изминалия уикенд преди гостуването на Сент Етиен . Девет човека бяха наранени в меле между две групи привърженици на Лион.Ако сезонът е труден за Лион, той е плачевен за Сент Етиен. Там също уволниха треньора си през есента. Гислен Прентан, който бе повишен от помощник треньор през лятото, бе изгонен след само осем мача. Преди последния му мач, начело на тима, Сент Етиен се бе озовал на дъното на класирането. Клод Пюел бе назначен за негов заместник през октомври. Стартът му бе фантастичен. В първия му мач бе постигната победа с 1:0 над Лион, а след това отборът записа серия от девет поредни мача без загуба във всички турнири.За кратко изглеждаше, че Сент Етиен ще се бори за топ 3. Серията без загуба приключи и тимът сякаш се разпадна. В момента се намира на 16-то място в класирането, на две точки над зоната на изпадащите. Контузиите бяха сериозен фактор. Денис Буанга , лятно попълнение от Ним , бе в страхотна форма в първите мачове на Пюел, но получи контузия през януари. Много от основните играчи, сред които Кабай, Хазри и подписалия с Арсенал Салиба, пропуснаха големи периоди от кампанията. На треньора му се наложи да променя схемите си на игра, да разчита на неподготвени юноши и да прави ротации. Той е използвал 29 играчи от началото на 2020 г.Пюел спря да разчита на вратаря Стефан Руфие миналата седмица, а той е опитен играч със сериозен глас в съблекалнята. Руфие бе бесен от решението. Агентът му обвини треньора в установяването на "диктатура" и "заплюване на легенда на Сент Етиен". Вратарят не бе в състава и за дербито с Лион.На "Парк Олимпик Лион" в неделя домакините доминираха. Муса Дембеле вкара първия гол с глава в 27-ата минута. Новият бразилски халф на Лион Бруно Гимараеш контролираше играта с великолепни подавания, а Сент Етиен изглеждаше като отбор, който се бори да не изпадне. Дембеле се разписа от дузпа в края и двубоят бе спечелен с 2:0.Лион сега е пети в класирането и може да мечтае за топ 3, но статистиката на Гарсия напоследък показва, че успехи трудно ще бъдат постигнати в дългосрочен план. Времето на Пюел в Сент Етиен пък започва да изтича. Неговият отбор сякаш нямаше план, а възможно отпадане е реално притеснение.Адам Уайт, "Гардиън"