Джа Морант не се интересува от наградата “Новобранец на годината”

Плеймейкърът на Мемфис Гризлис Джа Морант е фаворит за спечелването на наградата "Новобранец на годината", но според него е по-важно отборът му да влезе в плейофите, отколкото да се интересува от наградата. "Честно казано не ми пука за наградата "Новобранец на годината". Могат да я дадат на когото си поискат.", заяви Морант пред The Athletic. Ja Morant at shootaround this morning: "I honestly don't care about Rookie of the Year. They can give that to who they want." Said his main focus is getting the Grizzlies to the playoffs — Omari Sankofa II (@omarisankofa) 2 март 2020 г. 20-годишният гард се утвърждава като звездата на Мемфис Гризлис, като до момента записва средни показатели от 17.6 точки, 3.4 борби и 7.0 асистенции. Другият фаворит за наградата на новобранците е тежкото крило на Ню Орлиънс Пеликанс Зайън Уилямсън, чиято статистика за сезона сочи 24.1 точки, 6.8 борби и 2.1 асистенции, но за само 15 мача до момента.



