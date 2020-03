Реал Мадрид без петима играчи за гостуването си на Олимпия (Милано)

Старши треньорът на Реал Мадрид Пабло Ласо заяви, че отборът му пътува с 11 играчи към Милано, като няма да може да разчита на контузените Рандълф, Люл, Мики, Козьо и Дек. Двубоят между Реал и Олимпия е тази вечер от 21:45 и ще се проведе пред празни трибуни заради опасенията от коронавирус.



“Разполагаме с трима играчи в лазарета, за които вече знаехме - Рандълф, Люл и Мики. Първите двама се възстановяват малко по малко, докато Мики се чувства значително по-добре. Козьо все още чувства дискомфорт, не е нищо сериозно, но трябва да подходим внимателно. В допълнение трябва да добавим Дек, който имаше проблем в лакътя в мача срещу Уникаха. Не е сериозно, но трябва да си почине, затова пътуваме с 11 играчи към Милано.”, заяви Ласо.

Are there any coronavirus fears in Real Madrid for the trip to Milan?



Pablo Laso: Maybe we'll make some last-minute masks with napkins and rubber bands



| Eurohoops https://t.co/nLlFa9fN0z