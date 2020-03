НБА Джей Ар Смит ще тренира с Лейкърс тази седмица 03 март 2020 | 16:03 Прочетена 258 0



копирано

Свободният агент и бивш съотборник на ЛеБрон Джеймс в Кливланд Джей Ар Смит ще проведе тренировки с тима на ЛА Лейкърс през тази седмица, съобщават от The Athletic. “Езерняците” разполагат с празно място в състава си, след като вчера освободиха атакуващия гард Трой Дениълс. Free agent guard J.R. Smith will work out for the Los Angeles Lakers early this week, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) 2 март 2020 г. Смит прекара последните 5 години от кариерата си в Кливланд, където спечели единствената си шампионска титла през сезон 2015/2016. Той бе освободен от Кавалиърс през лятото на миналата година. Средните му показатели в кариерата му са 12.6 точки, 3.2 борби и 2.1 асистенции. Смит прекара последните 5 години от кариерата си в Кливланд, където спечели единствената си шампионска титла през сезон 2015/2016. Той бе освободен от Кавалиърс през лятото на миналата година. Средните му показатели в кариерата му са 12.6 точки, 3.2 борби и 2.1 асистенции. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 258

1