Приказен гол от ирландското първенство (видео)

Ирландското първенство вероятно не е най-интересният клубен шампионат в Европа, но тъкмо там преди броени дни бе сътворен един от головете на годината. Негов автор стана играчът на Дъндолк Джордан Флорес. Той опъна мрежата на домакините от Шамрок Роувърс за 1:1 в 22-ата минута - две минути след първото попадение на противника. Флорес не остави никакви шансове на стража на Шамрок Роувърс с брутален изстрел от воле. Този шедьовър обаче не помогна на Дъндолк, който загуби мача с 2:3.

