Сабонис и Брогдън не оставиха шансове на Сан Антонио

Петият в класирането на изток Индиана Пейсърс постигна победа със 116:111 като гост на Сан Антонио Спърс в среща от редовния сезон на НБА. Ключови изяви на Домантас Сабонис в края на мача вдъхновиха тима от Индианаполис за 37-я си успех през сезона.

Момчетата на Грег Попович започнаха срещата със серия от 10:0, като до края на четвъртината до голяма степен запазиха преднината си - 34:26. Чудесни включвания от Дъг МакДермът и Ти Джей Уорън бяха в основата на обрата за Индиана през втората четвърт, завършила с 9 точки преднина за Пейсърс - 66:57. Преднината се запази и през третата четвърт - 92:84 за Индиана в края й, но играчите на Спърс се мотивираха и обърнаха нещата в своя полза при 102:98 с оставащи 6:44 до края на мача. Въпреки това 9 поредни точки на Сабонис, последвани от кошове на Брогдън не дадоха шанс на тексасци да се върнат в мача - 116:111.

Malcolm Brogdon's 26 PTS, 6 REB, 7 AST lift the @Pacers to their 4th straight win! #IndianaStyle pic.twitter.com/mO96oKiMHb