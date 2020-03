Ню Йорк Никс оцеля в трилър срещу Хюстън

Ню Йорк Никс прекъсна серията от шест поредни успеха на Хюстън Рокетс, налагайки се със 125:123 в “Медисън Скуеър Гардън”. Седем играчи на Никс се разписаха с поне 10 точки, а новобранецът Ар Джей Барет изпъкна с 27 точки, изравнявайки най-доброто си постижение за сезона.

Домакините неочаквано излязоха напред с 21 точки актив по средата на втората четвърт, но тимът на Майк Д’Антъни реагира и стопи аванса на Никс до 10 точки на почивката - 73:63. Преследването в третия период на мача продължи, а резултатът в края му бе 101:91. Рокетс свалиха преднината на Никс до 1 точка при 30.9 оставащи секунди, но не успяха да се възползват след пропуск от поднасяне на Хардън. Отборът на Хюстън имаше още един шанс за финален успех, но Ръсел Уестбрук пропусна стрелба от средно разстояние, което донесе победата на Никс - 125:123

RJ Barrett ties his career-high with 27 PTS and comes up with the big late bucket to lead the @nyknicks past HOU.



Julius Randle: 16 PTS, 16 REB

James Harden: 35 PTS, 8 AST, 4 STL pic.twitter.com/QmwyGAWK1T