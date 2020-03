Други спортове Шон Уайт се отказа от скейтборда на Олимпийските игри в Токио 03 март 2020 | 11:38 - Обновена Прочетена 221 0



Най-успешният състезател в историята на сноуборда - трикратният олимпийски шампион в дисциплината халфпайп Шон Уайт, реши, че няма да се състезава в скейтборда на Летните олимпийски игри в Токио това лято. Американецът заяви пред АП, че няма да прави опит да се класира за Игрите в скейтборда. Той е предпочел да съсредоточи усилията си само върху зимните спортове. “Решението беше взето на база въпроса дали съм готов да се отдалеча от снега? Нещата вървяха в тази посока и не се чувствах комфортно на скейтборда”, каза Уайт. The boys and I this summer... pic.twitter.com/BcdkvpIvPd — Shaun White (@shaunwhite) February 29, 2020 Американецът смяташе да се присъедини към рядката група спортисти, които са участвали на зимни и летни олимпийски игри, но след решението му тази мечта за момента остава на заден план.



Who can name this trick? pic.twitter.com/CndRnWyynk — Shaun White (@shaunwhite) February 11, 2020 А ще го видим ли на следващата Зимна олимпиада в Пекин през 2022 година?



“Това не означава, че съм ангажиран да отида в Китай, но изглежда възможно. Все още се чувствам отлично. Потапям се обратно в снега и правя това, което чувствам за правилно”, добави легендарният американец.









РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

