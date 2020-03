НБА Маями опари Милуоки 03 март 2020 | 10:53 Прочетена 141 0



копирано





Бам Адебайо се отличи с 14 точки и 12 асистенции в полза на Маями. Брук Лопес вкара 21 точки за гостите, а съотборникът му Янис Адетокумбо добави още 13 точки и 15 овладени топки под кошовете.



Това беше най-слабо резултатният двубой за Милуоки през сезон 2019-2020, докато “Горещите” реализираха общо 17 тройки в мача. Heat defense gave Giannis all he could handle.



Season-low 13 points for the Greek Freak pic.twitter.com/9ixj69R4IG — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 3, 2020 Ню Йорк Никс се наложи със 125:123 у дома над Хюстън Рокетс в друга среща от НБА. Новобранецът Ар Джей Барет изравни рекорда си през сезона с 27 точки. Никс прекъснаха серията от шест последователни успеха на Рокетс.



Джулиъс Рандъл добави още 16 точки и 16 борби за домакините, които удържаха победата, след като в един момент натрупаха преднина от 21 точки. Джеймс Хардън вкара 35 точки и подаде 8 асистенция за гостите от Тексас. Съотборникът му Ръсел Уестбрук реализира 24 точки и овладя 9 борби, но пропусна последната стрелба за Хюстън в двубоя.



Индиана Пейсърс победи със 116:11 като гост Сан Антонио Спърс, а Малкълм Броджън се отличи с 26 точки. Ти Джей Уорън добави още 23 точки за отбора на Пейсърс. Пати Милс отбеляза 24 точки и беше най-резултатен за “Шпорите”. Тимът от Индианаполис записа четвърти последователен успех в Лигата.



Чикаго Булс победи у дома Далас Маверикс със 109:107, а Коби Уайт завърши с 19 точки. Ото Портър вкара 18 точки за успеха на Булс при завръщането си в игра след контузия. Тим Хардуей реализира 26 точки за гостите от Далас. Джей Краудър и Дижими Бътлър реализираха по 18 точки за победата на Маями Хийт със 105:89 у дома над Милуоки Бъкс в двубой от редовния сезон от Националната баскетболна асоциация. Горан Драгич добави още 15 точки в полза на Хийт. Домакините победиха лидера в НБА за втори път през кампанията.Бам Адебайо се отличи с 14 точки и 12 асистенции в полза на Маями. Брук Лопес вкара 21 точки за гостите, а съотборникът му Янис Адетокумбо добави още 13 точки и 15 овладени топки под кошовете.Ню Йорк Никс се наложи със 125:123 у дома над Хюстън Рокетс в друга среща от НБА. Новобранецът Ар Джей Барет изравни рекорда си през сезона с 27 точки. Никс прекъснаха серията от шест последователни успеха на Рокетс.Джулиъс Рандъл добави още 16 точки и 16 борби за домакините, които удържаха победата, след като в един момент натрупаха преднина от 21 точки. Джеймс Хардън вкара 35 точки и подаде 8 асистенция за гостите от Тексас. Съотборникът му Ръсел Уестбрук реализира 24 точки и овладя 9 борби, но пропусна последната стрелба за Хюстън в двубоя.Индиана Пейсърс победи със 116:11 като гост Сан Антонио Спърс, а Малкълм Броджън се отличи с 26 точки. Ти Джей Уорън добави още 23 точки за отбора на Пейсърс. Пати Милс отбеляза 24 точки и беше най-резултатен за “Шпорите”. Тимът от Индианаполис записа четвърти последователен успех в Лигата.Чикаго Булс победи у дома Далас Маверикс със 109:107, а Коби Уайт завърши с 19 точки. Ото Портър вкара 18 точки за успеха на Булс при завръщането си в игра след контузия. Тим Хардуей реализира 26 точки за гостите от Далас. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 141 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1