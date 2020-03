Тенис Григор за Надал: Благодарен съм и за кратките моменти с него 02 март 2020 | 15:37 Прочетена 828 0



Журналистът от американската телевизия CBS Фред Калил интервюира Григор Димитров и Рафаел Надал преди демонстративния им двубой в Атланта на 3 март oт 03:00 часа българско време. Единственият българин в тенис елита сподели за възхищението си от Надал, за живота в Монте Карло, за страстта към високите скорости и за невероятните си отношения с легендата Андре Агаси. “Може да се каже, че съперничеството ни е страхотно, но за съжаление, той ме води с много победи. Дано успея да поизравня статуквото преди да се е отказал. Той е много специален човек, това е най-малкото, което мога да кажа. Страхотна личност, прекарвал съм много време с него на корта и извън него, тренирал съм много с него. Благодарен съм дори за кратките случаи, в които съм прекарвал време с него между турнирите. @GrigorDimitrov @RafaelNadal @chrisgroh1012 Here we go! pic.twitter.com/pEskZx8B18 — Daniel Djenev (@dido404) March 1, 2020 В последните години имах доста проблеми и тренирах с него известно време, след което формата ми се подобри. Всичко е позитивно, когато е свързано с него и той е страхотна компания. Имали сме някои много хубави мачове помежду си и се надявам пак да направим такъв. Обичам много състезанията с автомобили, аз самият много се наслаждавам на карането на бързи коли. Отвреме навреме отивам на пистата след тренировка. Не знам защо, но се чувствам много спокоен на пистата, докато карам бързо. Странно е, но когато играя тенис, пулсът ми се покачва, но когато карам с висока скорост, сякаш съм опиянен от нея, от завоите, от цялото преживяване. За щастие, имам няколко приятели, които се занимават с такива неща и те ми помагат и ме учат на нещата. Great visit with @RafaelNadal ahead of Monday's exhibition @Infinite_Center vs @GrigorDimitrov . Tune in tonight for @cbs46 Sports Sunday. pic.twitter.com/vyq6vJ6iJ8 — fred kalil (@fredkalil) March 2, 2020 От доста време вече живея в Монте Карло, там ми харесва, защото е спокойно. Живял съм на много места по света, в отделни периоди съм бил в Калифорния и Париж… винаги съм обичал големите градове. Но дойде време да се установя на едно място, където мога да се отпусна. В тениса няма как да не даваш всичко от себе си, за да успееш. Той е един от най-натоварващите физически спортове. Всеки сам си го избира, разбира се, защото от ноември до ноември полагаш огромни усилия. Естествено, топ играчите сме по-разглезени от останалите, но всеки работи много усилено. Не искам да кажа, че полагаме жертви, защото ние сме си го избрали. Когато играя, съм тенисистът Григор, но след това съм си просто аз. Андре Агаси още ми е треньор, просто не мога да обясня с достатъчно думи какво богатство за мен е той, той има специално място в сърцето ми. Той е много значима фигура в живота ми, не само по отношение на тениса. Най-големият ни прогрес като тандем беше извън корта, моментите с него извън корта са ми помагали най-много. Той ми помага и да се погледна отстрани, спортистите понякога забравяме, че сме като всички останали хора и трябва да се справяме с трудностите в личния си живот, които понякога влияят на представянето ни. Негови думи често са ми помагали психологически в моменти, в които дори аз не съм вярвал, че ще се справя”, каза Григор пред CBS.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

