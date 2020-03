Тенис Родик "разкри тайната" как се постига положителен баланс срещу Джокович 02 март 2020 | 15:04 - Обновена Прочетена 257 0



Анди Родик се оттегли от професионалния тенис в началото на септември 2012 година, след края на участието си на US Open. В последния си професионален мач американецът загуби със 7:6 (1), 6:7 (4), 2:6, 4:6 от аржентинеца Хуан Мартин Дел Потро на 1/8-финалите в Ню Йорк. Бившият №1 в света Анди Родик бе помолен в Twitter да сподели как се постига положителен баланс в преките двубои срещу Новак Джокович. Шампионът на US Open през 2003 година отговори по следния начин: “Разбира се. Излезте в пенсия преди да се наложи отново да играете срещу него”.Родик е сред малцината играчи с повече победи, отколкото загуби срещу носителя на 17 титли от “Големия шлем”. Американецът има 5 победи и 4 поражения срещу сърбина. За последно двамата се срещнаха на олимпийския турнир в Лондон през 2012 година - 6:2, 6:1 за Джокович.Анди Родик се оттегли от професионалния тенис в началото на септември 2012 година, след края на участието си на US Open. В последния си професионален мач американецът загуби със 7:6 (1), 6:7 (4), 2:6, 4:6 от аржентинеца Хуан Мартин Дел Потро на 1/8-финалите в Ню Йорк. 0



