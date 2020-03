Тенис Нишикори пропуска турнира в Индиън Уелс 02 март 2020 | 14:28 Прочетена 115 0



Indian Wells update:

OUT: Nishikori

IN: Paul

Бившият №4 в света Кей Нишикори все още не е готов да се завърне в ATP тура и ще пропусне "Мастърс"-а в Индиън Уелс, който ще се проведе между 12 и 22 март. 30-годишният японец продължава да се възстановява от контузия в лакътя и се е отказал от участие на BNP Paribas Open, където най-доброто му постижение е 1/4-финал (2016, 2017).Интересно за отбелязване е, че Нишикори, който не е играл от US Open 2019, планира да участва в мача на Япония с Еквадор от квалификациите на "Купа Дейвис" на 6-7 март. Двубоят ще се изиграе в Мики (Япония) при закрити врати заради епидемията от коронавирус.



