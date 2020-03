БГ Футбол Мачът на Бодуров и Естеглал в азиатската ШЛ бе отложен заради коронавирус 02 март 2020 | 14:18 Прочетена 230 0



Мачовете от азиатската Шампионска лига, които трябваше да се играят днес и утре, са отложени, съобщи АФК. Причината е върлуващият в Азия коронавирус, който сериозно наруши календара със спортни събития. #ICYMI 15 out of 16 teams of Persian Gulf Premier League have asked for a delay in the league due to #COVID19 in Iran, but @PersepolisFC have vetoed it. https://t.co/9iFZzTKHaG — Esteghlal (@EsteghlalFC_En) February 26, 2020 Датите за провеждането на тези мачове ще бъдат уточнявани допълнително съобразно ситуацията с коронавируса. Една от тези срещи е гостуването Естеглал с българския защитник Николай Бодуров на Ал Уахда (ОАЕ) от група А. Ал Уахда има 4 точки от 2 мача, а Естеглал е с 1. Другата среща между Ал Ахли (Саудитска Арабия) и Ал Шорта (Ирак) също е отложена. Същото се отнася и за мачовете от група В, група C, група D, както и една от група Е. Мачът от група Н между ФК Сидни (Австралия) и Джонбук Моторс (Република Корея) ще се играе на австралийска земя, като двата отбора се съгласиха да си разменят домакинствата. 0



